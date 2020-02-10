影／野生鹿群橫行高雄山區破壞作物 鹿埔農民喊苦

《田寮鄉誌》記載，「鹿埔」是平埔族聚落之一，曾是族人獵捕野鹿之地，地名沿用至今。居民說，十幾年前有人在旗山麗湖放養鹿隻，衍生數量驚人，野生鹿群會啃食香蕉、酪梨與芭樂等作物，若在繁殖期還會用鹿角衝撞果樹，作物收成很差，外界不該過度保護，台灣獼猴都能捕捉，沒道理放任鹿群危害作物。

盧姓居民說，野鹿出沒頻繁，農曆年前，自家轎車在家門口被水鹿撞壞車窗，索賠無門；另有轎車撞上梅花鹿發生事故，車主找尋飼主索賠，但根本沒有人飼養這群野鹿，最後車主只能自認倒楣。此外，野鹿常在田寮鹿埔至旗山馬頭山路段穿越馬路，去年12月底，一輛轎車行經台28線田寮與旗山接轄處，閃避不及撞上一隻橫越馬路的大水鹿，車子受損報警，人沒有受傷。

為解決農民與動物的衝突，日前高雄市農業局邀集林務局、屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏研商對策。裴家騏建議，可針對野生鹿群進行族群控制與適當的族群減量。農業局表示，農民可考量設置適度圍籬，取得野生動物生存、農民生計與生態旅遊的平衡點。