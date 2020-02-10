高雄燈會落幕 市府：觀展人數較預期減半

高雄燈會藝術節落幕，高市府統計觀展人數較預期減半，大約是147萬人次。高雄市觀光局長邱俊龍今天指出，除受疫情衝擊，部分原因與改採科技方式統計有關，讓人次更精確。

邱俊龍今天宣告2020內門宋江陣活動將如期登場後，接受媒體聯訪。針對剛結束的高雄燈會參觀人次統計，做上述表示。

武漢肺炎延燒，民眾防疫意識升高，將影響傳統餐飲與旅遊旺季，國內餐飲與飯店業恐將進入一波寒冬。

「2020高雄燈會藝術節」自1月29日起登場，於2月9日落幕，邱俊龍指出，原估計燈會參觀人次約達300到500萬人次，但實際統計人數僅約147萬人次，幾乎是預估值的一半。

他表示，除受疫情影響，統計方式也改變，過去以人工方式在出入口計算，這次採科技大數據方式，也就是民眾進入活動範圍內，透過手機感應即可計算出參與活動人次，數據更準確；未來也會以大數據分析，了解遊客特性。

至於疫情對旅遊業者的影響，高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良受訪指出，受到疫情影響，旅遊業者業務量減逾7成，他預估未來2、3個月內業務恐剩不到1成。