韓國瑜主持疫情應變會議 重申室內一定要戴口罩

高雄市長韓國瑜今下午召開第6次一級疫情應變會議，面對口罩短缺，他重申「室內一定要戴口罩」，他表示，新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延狀況並未緩和，料敵從寬，希望市民朋友養成戴口罩習慣，他也要求觀光局、運動發展局，盡量鼓勵戶外觀光來應變，但室內一定要戴口罩，除非確定一級防護降低為二級，或是疫情緩和結束了，當然可以不用再戴口罩。

針對口罩短缺，中央勸導不用一直戴口罩，有媒體問韓國瑜看法，韓回應，這問題已講過好幾次，高雄市是全國唯一一級開設、一級防護城市，他本人是指揮官，密閉空間一定要戴口罩，「如果自己都不戴口罩，如何說服大家？」

韓國瑜說，目前疫情並無緩和跡象，包括北京、上海都呈半封閉狀態，加上郵輪事件，民眾心理壓力大，各局處防疫作為都須要落實、加強。韓國瑜表示，雖是老生常談，仍要提醒市民在密閉空間多戴口罩、勤洗手、量體溫，電梯、手機、門把等高度傳染源都要注意消毒。

韓國瑜也說，這段時間市府相關單位同仁相當辛苦，包括衛生、民政、教育、社會、海洋局等，都要特別打氣加油鼓勵。可以看到包括中央衛福部的陳時中部長忙得焦頭爛額，因為武漢肺炎引發許多工作壓力，希望市府同仁咬緊牙根、共體時艱，聯手防疫，很多同仁辛苦，希望局處首長們回去為他們打氣加油，聯合防疫成功。

衛生局長林立人表示，配合中央流行疫情指揮中心新的訊息發布，居家檢疫對象與人數會有快速增加情形，考驗跨局處的團隊人力，不管列入居家檢疫的市民朋友，有吃飯、垃圾清運或就醫問題，都已擬好處理程序，衛生局防疫專線：07-7230250，區里長如發現有相關需求，可以透過專線向值班人員提出。

此外，低收入戶、獨居長輩或身心障礙者，如果不方便到社區藥局購買口罩，也會依照中央配額制度，撥補適當口罩數量給身心障礙朋友和獨居長輩。

海洋局長趙紹廉表示，很早透過電台就向船主宣導防疫須知，大陸船員1月31日已停止受雇來台，目前遠洋漁船雇用889人，近海漁船雇用89人，都是先前透過國際商港檢疫方式合法入境，每天都會針對船隻進出港實施體溫量測，請大家放心。此外，台灣有許多外籍漁工，已製作越南、英語、印尼語、菲律賓語及中文等5國語言防疫單張宣導。

另針對郵輪部份，2月6日已禁止國際郵輪泊靠港口，今天起大小三通客船也停止泊靠，至於先前鑽石公主號未停泊高雄，世界夢號雖有停泊，但完全沒有下客，威士特丹號的確有停泊，但過去14天有疑似症狀的38名旅客都未下船，目前也無確診案例。