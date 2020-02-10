台中公園野鴿成群恐傳染疾病 市府籲民眾勿餵食

高雄市長韓國瑜今下午召開第6次一級疫情應變會議，面對口罩短缺，他重申「室內一定要戴口罩」，他表示，新冠肺炎（武漢肺炎）蔓延狀況並未緩和，料敵從寬，希望市民朋友養成戴口罩習慣，他也要求觀光局、運動發展局，盡量鼓勵戶外觀光來應變，但室內一定要戴口罩，除非確定一級防護降低為二級，或是疫情緩和結束了，當然可以不用再戴口罩。

2020-02-10 18:26