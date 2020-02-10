台中公園野鴿成群恐傳染疾病 市府籲民眾勿餵食
台中市知名地標台中公園內出現大群野鴿聚集，民眾擔心野鴿排泄物及羽毛可能傳染呼吸道疾病或腦膜炎，市府今天建議民眾不要餵食，如果勸導不聽，最高可開罰1萬元。
建設局長陳大田表示，近期接獲民眾反映，台中公園內聚集大量野鴿，由於鴿類糞便導致湖心亭附近發出臭味、損害古蹟，甚至影響空氣品質與衛生，加上大量鳥糞掉落湖內，日積月累影響湖水水質，引起民眾擔憂。
陳大田指出，將捕捉台中公園部分野鴿，交由台中市動物保護防疫處「動物之家」照料，並針對野鴿聚集點，加強清潔鴿糞、羽毛等；也呼籲民眾勿接觸、靠近、餵食野鴿，若接觸鳥類排泄物或羽毛，應以肥皂清潔雙手。
建設局日前邀集動物保護防疫處、台中市警局第二分局等相關單位研商，陳大田說，若發現有餵食野鴿且勸導不聽者，將依「台中市公園管理自治條例」規定，處2000元以上，1萬元以下罰鍰。
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