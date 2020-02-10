馬祖海域捕魚失聯 中國幽靈船5人失蹤漂回福建
大陸閩運60418漁船昨天晚上到馬祖海域捕魚，但在北竿小坵島附近海域發出最後信號後即失聯，今天空船被發現漂回大陸福建苔菉鎮，船上5人下落不明，目前兩岸搜救人員仍在馬祖海域搜救。
馬祖海巡隊表示，今天中午接獲中國漁政船通報，閩運60418漁船空船漂回大陸福建苔菉鎮，船上5人全部失蹤，海巡隊獲報後，前往最後信號發送地點協助搜救。
由於這艘漁船最後信號發送地點為北緯26.15度，東經120.03度，約位於馬祖北竿三連嶼、小坵島附近。大陸東海救助局、中國海警、中國漁政等也出動船舶8艘、約120人搜救隊在附近搜救；馬祖第十海巡隊則派出4艘巡防艇，30人在馬祖海域協助。
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