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高雄內門宋江陣教防疫三招 市長韓國瑜帶頭學
今年是高雄內門宋江陣活動20周年，遇到武漢新冠肺炎疫情，高雄市政府請今年承辦的紫竹寺宋江陣頭師父示範抗疫宋江陣三招式，高雄市觀光局觀光發展科長吳契德說，這些都是以宋江陣比武的招式為主，主要是希望民眾多運動強身。
吳契德說， 強身抗疫宋江陣三招，分別是第一招─宋江功夫，團結一心，第二招─防疫成功，人民平安，第三招─佛祖遶境，庇佑台灣。這些招式都是宋江陣的比武架式，目的是希望民眾能多運動，招式簡單，多動可達強身效果。
今天下午高雄市長韓國瑜在參加宋江陣活動時，也下場學習，學第一招還得心應手，在學第二招之前，先脫下外套準備好好露一手，因第二招比較複雜，韓國瑜不熟悉動作，差點重心不穩，第三招初學時，腳步有點錯亂。不過，後來在帶領首長一起學練招式時，動作就熟稔許多。
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