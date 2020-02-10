高雄內門宋江陣教防疫三招 市長韓國瑜帶頭學

今年是高雄內門宋江陣活動20周年，遇到武漢新冠肺炎疫情，高雄市政府請今年承辦的紫竹寺宋江陣頭師父示範抗疫宋江陣三招式，高雄市觀光局觀光發展科長吳契德說，這些都是以宋江陣比武的招式為主，主要是希望民眾多運動強身。

吳契德說， 強身抗疫宋江陣三招，分別是第一招─宋江功夫，團結一心，第二招─防疫成功，人民平安，第三招─佛祖遶境，庇佑台灣。這些招式都是宋江陣的比武架式，目的是希望民眾能多運動，招式簡單，多動可達強身效果。