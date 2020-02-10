屏東霧台部落旅遊下月入法 私闖哈尤溪等秘境將開罰

受八八風災重創的屏東縣霧台鄉，在休養生息、斷橋斷路修復後，掀起部落觀光熱，雖帶進觀光財，但遊客私闖秘境、民宅、亂停車等亂象不斷，霧台鄉公所推動畫定「自然人文生態景觀區」，預定下月公告，屆時，未透過社區窗口私闖哈尤溪等秘境將開罰；耗時3年穿梭部落溝通的屏科大森林系教授陳美惠說，發展觀光也要留住部落原貎，這是原鄉創造多贏的「妙帖」。

「過去不懂『自然人文生態景觀區』是什麼，了解後發現，現在不推，明天就後悔！」霧台鄉長杜正說，近年來遊客不斷成長，使得珍貴自然人文資源維護更不易，為規範遊客私闖神山瀑布、哈尤溪等秘境行為，導入深度旅遊，藉由畫定「自然人文生態景觀區」，依法設承載量管制進出、透過社區窗口聘專業解說員、公基金運用均有法源依據，導入付費生態旅遊行程，也創造部落居民就業機會。

「萬事起頭難」陳美惠說，霧台鄉成為全台第一個原住民鄉鎮成立的自然人文生態景觀區，真的不容易，從在各部落開說明會、溝通化解歧見，到各部落召開會議決議採納、培訓導覽解說員、擬營運辦法，花了3年時間；當地民宿及餐飲業憂心，好不容易在風災後重現生機，若畫設景觀區，遊客會因付費導覽而卻步，影響上山意願，衝擊部落生計，族人則憂心畫設後改建會受限制，其實是多慮了。

「觀光像一把刀子，有如兩面刃，雖帶來經濟利益時，卻又得面對觀光帶來的衝擊。」陳美惠說，如何降低衝擊，讓觀光成為重要的收入，關鍵在於部落願意承擔自然人文生態資源經營管理的責任；多年前霧台阿禮部落的龍柏被砍、頭目家屋前石板被盜，還有遊客以為風災後遷村的民宅無居住，遊客擅自上山露營，隨意拿取當地物品，部落認為應管理限制遊客的行為，只是苦無方法。