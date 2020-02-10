內門宋江陣22日如期登場 做好防護不畏疫情
武漢肺炎疫情持續增溫，高雄市取消多項大型活動，但配合民俗決定如期在2月22日舉辦內門宋江陣。高雄市觀光局長邱俊龍今天表示，會以一級防疫的規格，做好防疫。
2020高雄內門宋江陣活動將於22日登場，3月8日截止，活動有文武陣頭拜觀音、宋江陣社會組選拔賽、內門宋江陣國際週、羅漢門迎佛祖遶境等。
由於內門宋江陣將配合民俗迎佛祖遶境活動，並如期舉辦，邱俊龍表示，工作人員會以一級防疫規格進行防疫，民眾則自主防疫；屆時也會視疫情發展，推動防疫宣導。
今年是內門宋江陣第20年舉辦，高市府今天在鳳山行政中心廣場宣告活動開鑼，現場有社會組及實踐大學宋江陣表演，團員賣力的演出，贏得如雷掌聲。
受到武漢疫情影響，高市府多項大型活動例如馬拉松、愛河野餐派對、愛河假日市集等都已取消。
邱俊龍指出，觀光局原擬3月中旬赴日及4月赴港澳的旅展活動也都取消，保留內門宋江陣完全基於民俗羅漢門迎祖遶境活動。
觀光局表示，今年不同以往，陣頭比賽以社會組為主，前10名共有新台幣100萬元的總獎金；另特別的是國際週活動，開放來自世界各地的外籍民眾體驗宋江陣，同時也要宣傳內門的特產，包括內門火鶴花、總鋪師及咖啡等。
高雄市長韓國瑜於活動致詞時，肯定宋江陣為傳統武術兼具保家衛國意義的民俗活動，這與命理風水、中醫都是老祖宗遺留的法寶，盼老祖宗的智慧在新一代的手中可以發光發熱。
韓國瑜出席活動時原本戴著口罩，後來被邀致詞時，脫掉口罩及外套，與現場陣頭師父一起打拳示範宋江陣三招，呼籲大家練拳強身抗疫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言