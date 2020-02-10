高雄內門宋江陣20周年 今年不辦比賽採邀請制

高雄內門宋江陣活動今年邁入第20年，輪到300年歷史的內門紫竹寺主辦，22、23日有文武陣頭拜觀音，向觀音佛祖祈願，共同度過武漢新冠肺炎疫情難關，今年也首度不辦競賽，改採邀請歷年比賽得獎隊伍參加選拔賽，共邀13隊，前10名精彩的隊伍，每隊可獲10萬元。

高雄市長韓國瑜今天應邀參加活動記者會，他表示，內門宋江陣不光是是宗教武術、生活藝術之外，還有保家衛國、保護家園的職責，希望宋江陣陽剛的陣頭，讓高雄防疫能得到空前成功。

此次內門宋江陣系列活動，將由22、23日的「文武陣頭拜觀音」首先登場，精采文武陣頭向觀音佛祖祝壽祈願，祈禱國人安康，共同度過疫情難關；緊接而來2月29日、3月1日、7日、8日共4日「羅漢門迎佛祖遶境」，獲文化部指定為國家重要民俗，觀音佛祖出巡由宋江陣及內門各庄其他陣頭共同護駕，祈求武漢肺炎疫情盡速穩定、風調雨順、國泰民安。

內門紫竹寺主委蔡昭德肯定高雄市政府對於內門宋江陣的支持，今年宋江陣活動中羅漢門迎佛祖4天遶境，展現民間信仰的力量與全民團結抗疫，更具有意義。

高雄市政府希望透過內門宋江陣活動辦理，為觀光產業界帶來春天與活力，創新規畫融入在地特色咖啡、總鋪師等地方特色產業小旅行，規畫提供外國人體驗打（畫）臉、兵器體驗、COSPLAY扮裝的國際周活動。