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高雄內門宋江陣20周年 今年不辦比賽採邀請制
高雄內門宋江陣活動今年邁入第20年，輪到300年歷史的內門紫竹寺主辦，22、23日有文武陣頭拜觀音，向觀音佛祖祈願，共同度過武漢新冠肺炎疫情難關，今年也首度不辦競賽，改採邀請歷年比賽得獎隊伍參加選拔賽，共邀13隊，前10名精彩的隊伍，每隊可獲10萬元。
高雄市長韓國瑜今天應邀參加活動記者會，他表示，內門宋江陣不光是是宗教武術、生活藝術之外，還有保家衛國、保護家園的職責，希望宋江陣陽剛的陣頭，讓高雄防疫能得到空前成功。
此次內門宋江陣系列活動，將由22、23日的「文武陣頭拜觀音」首先登場，精采文武陣頭向觀音佛祖祝壽祈願，祈禱國人安康，共同度過疫情難關；緊接而來2月29日、3月1日、7日、8日共4日「羅漢門迎佛祖遶境」，獲文化部指定為國家重要民俗，觀音佛祖出巡由宋江陣及內門各庄其他陣頭共同護駕，祈求武漢肺炎疫情盡速穩定、風調雨順、國泰民安。
內門紫竹寺主委蔡昭德肯定高雄市政府對於內門宋江陣的支持，今年宋江陣活動中羅漢門迎佛祖4天遶境，展現民間信仰的力量與全民團結抗疫，更具有意義。
高雄市政府希望透過內門宋江陣活動辦理，為觀光產業界帶來春天與活力，創新規畫融入在地特色咖啡、總鋪師等地方特色產業小旅行，規畫提供外國人體驗打（畫）臉、兵器體驗、COSPLAY扮裝的國際周活動。
韓國瑜說，這次由於新冠肺炎的影響，市府有充分防疫準備，推動安心旅遊，市府在活動期間的健康與安全問題特別重視，活動期間第一線的工作人員及攤商皆配戴口罩，對參加活動的隊伍，都將做好防疫抗疫宣導，也呼籲臨遊客視自身健康狀況配戴口罩，現場公共廁所也將備妥香皂等手部清潔用品供大家使用。
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