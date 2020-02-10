觀光寒冬 屏府：大型戶外活動仍如期舉行

武漢肺炎衝擊觀光業，屏東縣政府今天表示，已要求業者趁客人少的空檔，優先進行環境消毒穩定人心；至於包括黑鮪魚文化觀光季等大型觀光活動，由於都在戶外仍將如期舉行。

由於武漢肺炎疫情何時能趨緩還無法預測，屏東縣多數的觀光業者都擬定自救措施，屏東縣政府交通旅遊處要求觀光和交通業者趁著客人少的空檔，優先整頓環境。

交通旅遊處長黃國維表示，已請觀光業者趁這段時間加強環境的消毒和整頓，減輕消費者心中疑慮，同時也防範疫情；另外，也請業者在這段時間，加強員工教育訓練；而中央已在擬定疏困措施，縣府將全力配合。

黃國維說，每年例行的大型觀光休閒活動將照常舉辦，4月有全國中等學校運動會、大鵬灣國家風景區管理處的帆船季活動，緊接的黑鮪魚文化觀光季都將如期舉行，由於活動都在戶外，感染風險性雖較低，但所有的防疫措施都會照標準流程實施。此外，國內外旅展宣傳仍將照常參加，不會取消。

屏東縣觀光協會總幹事張福生認為「現在就算再怎麼壓低房價，客人還是不敢出門」。因此，這段時間就他所服務的小墾丁渡假村，正好進行設施修繕；再者，由於恆春半島員工原就不好聘請，不少員工累積許多假休不完，剛好趁這段時間讓他們把假休完。

另外，墾丁福華渡假飯店、墾丁凱撒飯店採取的措施也是讓員工把未休的假休完，並進行飯店內平常不易維修的設施修繕。由於疫情一時還無法掌控，目前兩家飯店也採取人事「遇缺不補」因應。