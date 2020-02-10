延後開學 鹽埕國中推線上教學獲好評

因應武漢肺炎防疫，高雄市中小學延後至25日開學，鹽埕國中錄製國文等5科、10集教學影片線上播放，協助學生在家自主學習，今天線上開播首日，頗受好評。

鹽埕國中校長蔡智文帶領教師拍攝國文、英文、數學、自然、社會5科、10集線上教學影片，預習下學期課程重點或複習上學期艱澀課程，將教室搬到線上直播平台，協助學生在家自主學習，讓學生在延後開學停課期間的學習不中斷，今天線上開播。

蔡智文說，此舉是希望在延後開學的兩週內，引導學生預習各科內容，避免延後開學造成學習中斷。線上教學的各科教師，會視實際需要在線上提供學習單，建議學生下載學習單並配合教學影片，讓學生獲得最大成效。

蔡智文又說，教學影片依國中上課作息時間，每支教學影片約45分鐘，為達到師生互動、雙向溝通效果，各科教師會在教學影片撥放後，在播放網站（鹽中粉絲網、youtube）留言區，回應學生的疑惑與提問。

教學影片播放時程為於2月10至14日及17至21日，一連兩週的週一至週五，每天上午10時開始撥放。當天教學影片，播放後影片持續掛網，方便學生隨時觀看。

鹽埕國中家長會長倪豪臣感謝校方用心，家長們都非常肯定。鹽埕國中2年級學生陳曉琳看了首播的理化課程後表示，線上教學課程都是上學期較為不懂的，也有下學期課程的先期教學，在家就可學習，效果很棒。