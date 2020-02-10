小三通停航前17名陸配返澎 將加強監測防疫

兩岸小三通今日起停航，有17名陸配昨天趕在停航前返回澎湖。澎湖縣長賴峰偉今天指示社會處、衛生局及警察局要提高警覺，密切注意落實居家檢疫，違反規定四處亂跑者開單處罰。

由於武漢肺炎疫情升溫，大、小三通10日起停止航行。依澎湖縣政府資料，春節期間回到中國大陸166名陸配中，有17人在小三通關閉前，趕在昨日返回澎湖，其中1人來自一級流行區湖北省陸配，縣府啟動電子監測系統掌握動態，列為居家檢疫對象。

賴峰偉今天在縣務會議暨防疫會議表示，防疫不可掉以輕心，指示衛生局、社會處及警察局保持連繫，縣府團隊要上緊發條做好萬全防疫準備，通力合作做好居家檢疫工作，違反規定者予以開罰。

此外，農漁局種苗繁殖場免費提供民眾、機關次氯酸水抗菌液，協助防疫工作。賴峰偉今天會中也表揚農漁局長陳晶卉、種苗繁殖場長藍亞文，肯定對澎湖防疫工作表現。