中鋼露天堆置煤礦落塵 環團促加速密倉興建

中鋼公司堆置露天煤礦製造落塵影響空氣品質，在高市府監督下擬興建34座密閉倉室，預計112年後完工後，粒狀物逸散去除效率達98%。但環團仍促加速期程，徹底改善空氣品質。

「台灣要健康婆婆媽媽協會」理事長洪秀菊今天接受中央社記者電話採訪指出，即使中鋼已做了煤礦覆蓋網並加強噴水，但是效果不佳；大林蒲一帶冬季空氣落塵仍大，促中鋼加速密閉倉室興期程，用更有效方法確保小港人免於空污及健康危害。

中鋼煉鋼需要局大量煤礦，但是煤礦露天堆置造成嚴重空污，周邊居民長期曝露在危險的粗顆落塵中，民眾多次抗議，中鋼也陸續以防塵網覆蓋，但效果有限。

環保局今天發布新聞稿指出，中鋼煤礦露天堆置面積逾29萬平方公尺，日前中鋼提出倉室興建期程，預計民國110年底前完成16座倉室工程、112年底再完成18座倉室。依環保局估算，112年34座煤礦將密閉堆置倉室完工後，粒狀物逸散去除效率將從87.5%增加到98%。

環保局空污與噪音防制科指出，中鋼過去也推動空污改善，在煤礦物料堆置場方面完成設置防塵網，並每2小時自動灑水1次，以降低粒狀物逸散。

另外，環保局也表示，中鋼今年還將執行第一熱軋鋼帶工場2號加熱爐，以及第一轉爐工場2號袋式集塵器更新兩項工程。明年1號燒結製程亦將增設脫硫防制設備，預計每年可減少粒狀物105公噸、硫氧化物804公噸及氮氧化物12公噸。