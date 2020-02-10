野生動物肆虐破壞農作 高雄農業局邀專家提對策

近年來，高雄市政府農業局與行政院農業委員會林務局推動國土綠網及地質公園計畫，在田寮及阿蓮地區鼓勵農民採用友善環境耕作方式，營造適合野生動物棲息環境，果然吸引不少台灣水鹿、梅花鹿、白鼻心、食蟹獴、穿山甲及臺灣獼猴等動物，但也同時引發副作用，造成這些野生動物入侵果園、農田造成農作物危害。

為解決農民與動物間的衝突，高雄市農業局邀集林務局、國立屏東科技大學野生動物保育研究所教授裴家騏教授研商，專家建議，設置適度圍籬，取得野生動物生存、農民生計與生態旅遊的平衡點。

裴家騏教授細心向農民解說梅花鹿、水鹿及台灣獼猴等動物的習性，建議針對野生鹿群進行族群控制與適當的族群減量，農業局副局長鄭清福建議林務局評估提供林班地緩衝區以供鹿群活動。

高雄市農業局說，高雄從105年起配合林務局推動「補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作示範計畫」，輔導並補助有需求的農民架設安全有效的電圍網防治野生動物危害。

目前，高雄市有10戶完成補助裝設，裝設後農民普遍反映效果良好，設置前農作物的收成大概只有3到5成，設置後收成可達9成以上，農民都很滿意。