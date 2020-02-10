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與遠通電收合作 高市可用eTag付停車費
高雄市交通局與遠通電收公司合作試辦代收eTag客戶公有路邊停車費，即日起至12月31日止，透過eTag聯名銀行信用卡將可支付高雄市路邊停車費。
交通局表示，車上已黏貼eTag的民眾，只要有「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」5家聯名銀行其中一家信用卡，可在家使用手機透過ETC APP或遠通網站，就能完成相關服務申辦。eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費服務，三項服務皆隨信用卡出帳，一張帳單同時管理3項費用。
不過欲申辦eTag代扣高雄市路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先做取消才能申辦。
此外，交通局說，民眾將車停在路邊時，開單員仍會開立停車繳費通知單，但駕駛只需等待信用卡帳單繳費，不用擔心繳費單遺失，也不用特地到超商繳費。若有報帳需求的民眾，可透過ETC APP查詢停車費用明細。
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