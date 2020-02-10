屏東縣戶政事務所與法院視訊服務 擴大上線

屏東地形狹長，縣政府去年在屏東市戶政事務所試辦「與法院視訊服務」，獲得民眾支持，縣府今天表示，今年擴大辦理，全縣13處戶政事務所與辦公室全面啟動與法院的視訊服務。

縣政府示，民眾對於法院訴訟文件、非訟程序、書狀及繳費等案件有相關問題時，一般會先打電話或親自到法院諮詢櫃台詢問，有時因為個案涉及個資資料，法院會請民眾親自走一趟，屏東縣地形狹長，對於居住偏遠地區的民眾，到一趟法院需花費很多時間及精神。

縣府去年9月1日起在屏東市推動試辦「與法院視訊服務」，透過視訊與法院人員對話，即時解決民眾疑惑，免除舟車勞頓，深獲民眾支持與肯定，便民服務滿意度高，縣長潘孟安指示，今年擴大視訊服務便民措施。

縣府民政處表示，屏東縣有屏東市、東港、里港、萬丹、內埔、潮州、枋寮與恆春8個戶政事務所及25個辦公室，1月開始，全面啟動8個戶政事務所及東港戶政事務所林邊辦公室、潮州戶政事務所新埤辦公室、恆春戶政事務所滿州、車城及牡丹辦公室等5個辦公室的視訊服務，未來，評估後再增加需要服務的辦公室。

民政處表示，1月實施的結果，共有11件視訊服務，分別是屏東市、東港及恆春各3件，潮州和枋寮各1件。

民政處長鄭文華表示，民眾只要就近到與法院有連線的戶政事務所或辦公室，向戶政事務所表示有訴訟問題要與法院人員視訊，戶所人員啟動視訊設備至法院系統抽號後，由法院人員撥號到戶所，開始以無距離的方式溝通，過程就好像親自與法院人員見面一樣，方便又有效率，歡迎民眾多加利用。