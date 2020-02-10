盼7月解職韓國瑜 罷韓動員令拚6天達30萬份

罷免高雄市長韓國瑜的公民團體今天下達動員令，規劃在6天內達到罷韓連署30萬份目標，盼在6月底辦理罷免投票、7月初罷免成功解除市長韓國瑜職務。

高市新聞局長鄭照新回應，目前高雄市最重要的工作是防疫、市政；防疫工作要中央及地方團結一致。他說，尊重民眾行使公民權，但盼防疫先行、政治其次。

1月29日啟動罷韓連署至今，罷免連署份數已逾20萬份，Wecare高雄、台灣基進等公民團體今天早上8時在捷運中央公園站出口宣傳加速罷韓行動，下達動員令，盼6日內達到罷韓連署書達到30萬份。

罷韓團體包括尹立、陳冠榮及台灣基進新聞部副主任張博洋等人偕志工在捷運站的出口呼籲踴躍連署並鼓勵更多市民加入連署，務必要在6天內達到30萬連署目標，宣傳活動吸引了很多過往人車的目光。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮指出，「六、日動員令」盼6天內達到連署30萬目標，以利連署書後續的分類造冊。他指出，二階連署雖然有60天時間，但是後續的造冊分類很耗費時日，務必提早作業，以利3月中旬向高雄市選委會遞件，盼選務會於4月底前通過二階查核罷免成案。

罷韓團體估計可能罷韓投票日（成案後的20至60日內）是6月20日或6月27日，7月初可望罷免成功，解除市長韓國瑜的職務。

有關近來罷韓連署頻頻被嗆一事，張博洋盼民眾不要嗆聲，尊重不同的聲音，勿再為難罷免設攤的志工，未來的6日內會有更密集的連署據點及街頭宣傳活動。

近來有挺韓民眾在網路社群宣傳如果啟動罷韓投票籲投「不同意票」一事。張博洋認為無助罷韓的決心，因為那只是在為韓國瑜擦脂抹粉，市民不會再受騙，促韓國瑜約束韓粉。

高雄市目前公民數約228萬，依據選罷法規定，第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

至於，因直轄市長辭職或去職等，依照地方制度法規定，應自事實發生日起3個月內完成補選。尹立估計市長補選應是10月。