高雄本周釋900職缺 參加徵才民眾得量體溫

高雄市將有5場徵才，共25家廠商釋出900個以上職缺，因應武漢新冠肺炎疫情，勞工局訓練就業中心呼籲民眾參加徵才活動，應配合量測體溫、有呼吸道症狀或慢性病者應戴口罩，經醫師確診流感或類流感者，若要參與集會活動，應在症狀緩解24小時後再參與。相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢(網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

高雄市勞工局訓就中心表示，2月11日（周二）上午10點30到下午4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）由日本牛丼連鎖餐廳「台灣善商すき家 SUKIYA」到站專案徵才，提供45名儲備幹部、區域限定社員及內外場人員職缺，月薪2萬6300起。

12日（周三）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521） 迅束企業徵清潔人員6人、清潔儲備幹部3人，信實物業管理顧問公司徵機械維護保養員25人，來來超商徵門市服務員6人，統一超食代公司作業員10人，芮可企管顧問徵技術員5人、機台操作員5人，正新保全徵保全員6人，艾福特徵工程師6人、國內業務3人。

此外，百展精密機械徵操作員15人，義大開發徵服務員8人、清潔人員1人、表演營運人員1人、維修人員2人、機電人員3人、工讀生24人。

13日（周四）下午2點到3點30在前鎮區草衙等四里聯合活動中心（高雄市前鎮區后安路152號3樓，07-8220790），捷利國際餐飲徵餐飲人員12人，鼎基先進材料徵技術員10人、作業員5人、操作員5人，晶城環保服務公司徵儲備幹部1人、清潔員4人，三商家購徵門市人員5人、儲備幹部3人，豆府公司徵門市儲備主管4人、內外場人員10人。

此外，海光企業徵電氣維修員10人，太子保全徵保全員7人，中華警安保全徵保修專員3人、巡邏人員3人、業務人員2人、客服人員3人、業務助理2人。

同天下午2點30分到4點在瑞豐里活動中心（高雄市鼓山區中華一路45號，07-5509848），東京都保全高雄分公司徵安管員10人、詠翰工程公司徵水電學徒3人、水電技師3人、水電半技工3人。