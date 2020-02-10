疫情升溫消費者減少 高雄飯店有奇招消費者不卻步
因應武漢新冠肺炎疫情升溫，許多消費者不敢到飯店、餐廳用餐 ，民眾消費型態轉變，飯店業也彈性調整營業項目提供服務，包括增加外賣，還有不少餐飲改到戶外舉辦，減少停留密閉式空間。
高雄福華飯店今年年菜外帶業績開紅盤，成長3成，延續這樣的買氣，推出各餐廳招牌料理的外帶優惠，增加外送服務，讓民眾在這段時間，在家也能享用美味料理。
高雄福華飯店推出各餐廳招牌料理外帶及外送服務，還祭出優惠價吸客，最低可享73折優惠。Smile One精緻涮涮鍋的雙人套餐：九州風味白湯、前菜梅子番茄、有機季節鮮時蔬搭配美國雪花牛或上等梅花豬肉盤、手作火鍋拼盤五品等豐富內容，原價1500元，外帶優惠價1099元，外送優惠價1299元。
除了有豐盛餐點外帶及外送服務外，高雄福華飯店更從明天起，每天中午時段推出五星餐盒外賣活動，以中西式料理提供精緻餐盒，每個100元，在飯店一樓限量銷售，提供超便利的方式讓民眾也都能享用到飯店美食。
在熱鬧元宵節過後，西洋情人節緊接到來，緊鄰在愛河畔的高雄國賓飯店將在14日在1樓露天池畔推出「愛你愛你套餐」，主打在水岸第一排欣賞浩瀚的愛河水舞秀並享用佳餚，助攻單身者告白或情侶求婚。
高雄國賓飯店i River愛河牛排海鮮自助餐廳2月14日晚間推出「愛你愛你套餐」，場地安排在與愛河僅數步之隔、充滿南洋風情的1樓戶外池畔，當晚在這用餐的情侶可零距離感受愛河水舞的震撼，晚間7、8、9點各有一次長達10分鐘的展演。
英迪格酒店今年在露天的高空酒吧推出情人套餐，觀賞港都夜景，和另一半共享甜蜜時光。
英迪格酒店的高空酒吧自開幕以來不提供訂位服務，今年首度在情人節前夕推出訂位套餐服務，每天限接6組訂位，不分平假日都可預留座位，套餐內含水蜜桃氣泡酒2杯、起士冷肉拼盤、美國帶骨牛小排附鹽之花或德國啤酒豬腳酸菜附脆薯，及象徵2020愛你愛妳的馬卡龍4顆。」( 聯合報醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）
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