助韓國瑜推雙語教育 高雄市民捐出600萬元定存

高雄市長韓國瑜力推雙語教育，他今晚臉書發文說，高雄市有名為善不欲人知的黃女士，以市民的名義捐款600萬元幫助高雄雙語教育，令他敬佩萬分。

韓國瑜說，解除定存600萬對很多市民而言實屬大事，一定是下了重大決心才有的舉動。低調善良的黃女士為善不欲人知，僅以小市民之名義捐款，令他敬佩萬分。

韓國瑜說，黃女士對雙語教育政策有著和他一樣的決心，因此毅然決然解除600萬定存，全數捐給高雄市政府教育局，全力支持雙語教學政策！

他在此要向黃女士及大家報告，今年高雄市的雙語實驗課程學校將倍增至48校、麥奇數位股份有限公司（Tutor ABC）也公益捐贈2000堂英語雲端課程 幫助豐富高雄國中、小英文課程內容，未來也會有更多相關的教育規畫穩定制定。

推動一個政策的路上有許多挫折，但每當收到這種生命中無法預期的善意之禮時，我總是忍不住感謝這些人間天使，謝謝您們又推了下一代的孩子一把。

在眾多人的努力之下，高雄的雙語教學政策一定能走得更遠，而我們的港都之子，也能順利在未來起航時，抵達心之所向。