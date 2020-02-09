企業家挺高雄觀光 願出資15億支持藤枝高空纜車

南橫公路高雄路段今年起局部通車至天池，帶動桃源、六龜與甲仙等地商機。隨著南橫風華再現，藤枝聯繫寶來溫泉區的高空纜車興建案再度引發討論，六龜出身的企業家廖燿堂表示，願出資興建纜車帶動地方觀光。市府觀光局長邱俊龍說，高空纜車涉及地質、環評與財務三大層面考量，市府審慎評估是否重啟規畫，不過樂見民間主動提案送審。

今年1月，公路總局重新開放梅山口至天池路段道路，每日吸引千輛汽機車上山賞景，甲仙商圈與六龜寶來溫泉區都有為數可觀的觀光客湧入，沉寂多年的山區觀光充滿生機，桃源區公所有意打造梅山小農市集，六龜也有溫泉業者準備籌組商圈厚植觀光實力。

南橫公路帶來商機，藤枝空中纜車興建案再度引發討論，六龜企業家廖燿堂支持家鄉觀光，有意出資促成高空纜車興建案。廖燿堂說，藤枝森林遊樂區風景秀麗，以前一年遊客量3、40萬人，可惜連外道路不便導致觀光發展受限，多年前前高雄縣長楊秋興曾倡議興建纜車，有意在寶來與藤枝之間打造高空廊道，山下泡湯與山上賞景一舉兩得。

廖燿堂目前擔任北兆重工集團董事長，他說，以前纜車需要33億元，沒成功很可惜，若有纜車串聯，一定可以帶動寶來、桃源與美濃等地商機，只要政府有心，出一半資金或者全額出資也無不可，他個人不參與政治活動，今生賺的錢已經夠用，纜車不以賺錢為目的，但前提是必須可以長久營運下去。