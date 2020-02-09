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小三通暫停 楊鎮浯：攜手共度難關

中央社 / 金門縣9日電

今天下午4時12分，廈門五通碼頭開往金門小三通船舶，搭載140名旅客抵達水頭碼頭後，兩岸小三通暫時關閉。金門縣長楊鎮浯向旅客致歉並期盼疫情解除警報後兩岸能協商復航。

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情日趨嚴峻，自1日小三通大幅減班後，大陸委員會更宣布自明天起暫停小三通客運。不少旅客把握昨天和今天的最後2天航行機會搭船，返回工作崗位或回家。

停航前的最後航班原訂下午3時分別從金門水頭碼頭和廈門五通碼頭對開，往廈門的船班準時出發，但金門籍船舶「馬可波羅一號」在廈門方要求全船消毒下，延遲40多分鐘才出航，4時12分停靠水頭碼頭。

楊鎮浯和觀光處長丁健剛等人在水頭碼頭入境大廳迎接末班船班旅客，一一對旅客說，「對不起，這段時間沒有船班了，讓大家不方便，很抱歉」、「請大家忍耐」。多數旅客能夠體諒不得已停航，以「不會」或「辛苦了」回應，還有不少貼心的旅客說「一起加油」，為縣府打氣。

小三通自2001年1月1日施行，這是第二次停航，上次2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間，小三通從當年5月17日到7月18日暫停。

楊鎮浯受訪時表示，小三通功能和角色已不同於SARS期間，這次停航無疑對金門是非常重大的事件，也會對金門各個面向產生巨大影響；隨著小三通最後一班船抵達，期盼所有討論回歸理性，大家專心攜手防疫。

楊鎮浯說，大家專心攜手團結一起防疫，才能度過難關，也只有度過難關，才能進一步探討如何輔導整個產業，小三通何去何從。不過，他表示，未來小三通如何恢復面臨「兩個不知道」，一是不知疫情何時結束；二是疫情解除警報後，兩岸中央如何協商。

平日金門往返廈門、泉州每天有44船班，進出人數約5300人，自2月1日減到10班後，每天出入人數下滑到只有400多人，今天則是增加到884人。疾管署金門辦事處主任吳俊輝表示，其中有4名旅客疑似發燒和咳嗽送醫排檢。

家在高雄的林先生在廈門的公司上班，明天開工，他今天候補到最後一班開往廈門的船班，鬆了一口氣。來自青島的藍小姐，過年期間到台灣探望公婆，她說，來了好幾趟碼頭，今天終於買到船票、可以到廈門轉機回山東了。

港務處表示，將利用停航期間整修碼頭，縣府也表示，將研擬產業輔導和補助措施，盼能把停航的影響降到最低。

小三通 碼頭 金門
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