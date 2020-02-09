高雄建案量大增 工務局推出「請照委外勘驗」

最近二、三年高雄推案量大增，申請建照或使照的需求量大增，高雄市工務局表示，目前申請建照部分，已委託高雄市建築師公會代勘驗。其他部分如消防、水利局部分驗收人員不足，高雄市政府工務局長吳明昌表示，將邀各局處及業者座談，了解勘驗狀況以解決問題。

高雄建築業界近幾年推案量持續增加，高雄市不動產開發商業同業公會統計，去年高雄市申報開工的案量就接近1.5萬戶，2年前申請開工都在1萬戶以下，近年來成長3到5成。而許多2、3年前推出的預售案近期也陸續完成，出現建案完工後，市政府卻沒有足夠的人力可驗收的窘境，甚至擔心影響交屋導致違約。

高雄市工務局長吳明昌說，這種情形陸續已改善，目前已委託高雄市建築師公會，倒是有些申請使用執照，要照會消防及水利等單位，可能因此人力不足，已向消防局等單位反映，近期內召集協調會議解決。

至於委外勘驗，主要是建築處從去年就不斷反映人力不足，去年底嘗試辦委託建築師公會代理勘驗，今年元月起建築師公會開始派員勘驗，成效不錯，原本申請案件送進建築處，在一周內排定勘驗人員，如今只要送到申請案建築師公會受委託，在三天內就會派建築師到現場勘驗，節省建商申請時間。

吳明昌說，尤其是針對地下開挖的勘驗，時間急迫，必須適時勘驗，有些要做基樁改良等，才不致發生有塌坍的意外，尤其特別加強地下室的勘察，避免發生道路坍塌的危機。