高雄燈會中一點紅 消防分隊防災宣導大方送百份獎品
高雄燈會將落幕，高雄市消防局第一大隊第二中隊瑞隆分隊，應景與燈會結合推出「迺夜市」主題宣導，用趣味活動取代死板傳統文宣，成為燈會活動中最引人矚目的攤位，人氣滾滾。
瑞隆分隊長朱震說，這次宣導推廣重點為「全民火災避難演練活動」及宣導「高雄市火災預防自治條例」，消防同仁在活動前，特別動手自行準備「救急神射手」、「炸元宵猜燈謎」2關卡，讓大小朋友闖關後玩得開心，還有獎品拿笑開懷。
昨天傍晚6點開始，消防瑞隆分隊隊員就準備300份螢光棒、消防寶寶公仔及消防寶寶鑰匙圈等獎品，讓民眾參與有獎徵答，再射弓箭、射氣球方式拿取獎品，新鮮體驗讓參與的大小朋友大呼過癮。
朱震也說，今年宣導攤位融合台灣特有的夜市元素，還有大型螢幕及平板電腦取代發放傳統文宣，大幅度拉近消防員與民眾間的距離。另外新型武漢新冠肺炎流行，現場還提供酒精，動員全民同心防疫。
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