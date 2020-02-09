高雄燈會中一點紅 消防分隊防災宣導大方送百份獎品

高雄燈會將落幕，高雄市消防局第一大隊第二中隊瑞隆分隊，應景與燈會結合推出「迺夜市」主題宣導，用趣味活動取代死板傳統文宣，成為燈會活動中最引人矚目的攤位，人氣滾滾。

瑞隆分隊長朱震說，這次宣導推廣重點為「全民火災避難演練活動」及宣導「高雄市火災預防自治條例」，消防同仁在活動前，特別動手自行準備「救急神射手」、「炸元宵猜燈謎」2關卡，讓大小朋友闖關後玩得開心，還有獎品拿笑開懷。

昨天傍晚6點開始，消防瑞隆分隊隊員就準備300份螢光棒、消防寶寶公仔及消防寶寶鑰匙圈等獎品，讓民眾參與有獎徵答，再射弓箭、射氣球方式拿取獎品，新鮮體驗讓參與的大小朋友大呼過癮。