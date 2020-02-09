屏東熱博人潮不如去年 縣府指受疫情和氣候影響

為期22天的屏東熱帶農業博覽會今天閉幕，縣府統計入園人數超過110萬人次，較去年舉行20天的134萬人次人數為少；縣長潘孟安說，儘管今年入場人次受到舉辦天數、疫情及寒流等影響，未打破歷屆熱博入園紀錄，但仍湧入破百萬遊客人潮，為屏東商家帶來觀光效益，感謝全國民眾熱情支持，見證屏東農業軟實力，相約明年見。

潘孟安下午出席閉幕式時指出，屏東熱帶農業博覽會是以農業為出發點，帶動屏東觀光產業發展，熱博展出內容涵蓋屏東的農漁畜牧產業，特別是彩繪稻田是以不同品種的稻米，經緯度測量種出3D立體圖騰，「絕對不是噴漆上去」，透過營造地景藝術，配合週間食農體驗活動，深受遊客喜愛，已成為親子郊遊、家庭旅遊、社團交流等環境教育最佳打卡拍照景點。

屏東縣長潘孟安上任後恢復舉辦的熱帶農業博覽會，今年進入第6年，2018年1個月曾經創下182萬人次的入園紀錄，去年因舉辦台灣燈會減縮至20天，也吸引了134萬人次；潘孟安表示，今年熱博展期較往年為短，且春節還下起陣雨，但仍抵擋不住持續湧入的人潮和車潮，22天突破110萬人次，感謝大家對熱博活動的支持，希望每年的熱博成為春節假期歡聚的美好回憶。