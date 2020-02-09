美濃龍肚庄元宵提燈祈福 祈求疫情早日散去

高雄市旗山、美濃等地客家庄保有傳統元宵遊庄活動，美濃龍肚遊庄停辦多年，今年恰逢龍肚國小創校百年校慶，加上近日武漢新型冠狀肺炎肆虐各地，龍肚社區發展協會串聯數校舉辦提燈遊庄活動，地方人士藉由遊庄為疫情祈福，也宣告百年校慶活動拉開序幕。

昨天是元宵節，旗山福安庄、美濃竹頭角、美濃龍肚等地都有元宵節遊庄活動，其中龍肚庄因時代演變停辦多年，今年由龍肚社區發展協會統籌規畫，邀集龍肚國中小與龍山國小等校學生自製燈籠參加遊庄。

晚間7點，遊庄人員在清水宮會合，清水宮主委邱秀文、校慶籌備會長劉清元與龍肚國小校長張二文等人祭拜清水祖師爺，祈求國泰民安、疫情平息。