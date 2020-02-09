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韓國瑜大寮包公廟祈福 不時提醒新冠肺炎防疫重點

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今天上午11點到大寮包公廟祈福，大寮附近近百名居民自製歡迎標語，高喊市長加油。記者謝梅芬／攝影

高雄市長韓國瑜今天上午11點到大寮包公廟祈福，大寮附近近百名居民自製歡迎標語，大喊市長加油。韓國瑜在祈福之後，也不忘提醒市民武漢新型冠狀病毒肺炎防疫重要，要勤洗手、多戴口罩，量體溫，提醒門把手、鞋底、電梯按鍵、手機及電視按鍵都要經常消毒。

韓國瑜今天上午11點到大寮著名的包公廟，10點多就有不少民眾聚集，當韓國瑜露臉時大家都很興奮，不時高喊市長加油，還有小孩子也高喊「市長，我愛你」，另有自稱是韓家軍，從台中南下高雄聲援的。

韓國瑜在上香祈福後說， 人人心中都有個包青天，日審陽、夜審陰，除暴安良，為民眾尋求一個最重要的公平及正義，大寮包公廟是全省信奉包公信徒最重要的重心，現在社會大家都擔心新冠肺炎，中央及地方要聯手把這次疫情做成功。

受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，韓說，從過年到現在大家心裡都壓個大石頭 ，比較沒辦法快樂，因為新冠肺炎問題非常嚴重，希望市民多配合，多戴口罩、勤洗手、量體溫，還有幾個重要的地方，要注意常消毒，包括電梯按鍵、鞋底，返家後室分、室外鞋要分開、手機及電視遙控器按鈕、還有門把都必須時常消毒。

韓國瑜也說，高雄市所有的大眾運輸工具，平均每1到2小時內都會消毒，最多不超過2小時。

高雄市長韓國瑜今天上午11點到大寮包公廟祈福，大寮附近近百名居民自製歡迎標語，大喊市長加油。記者謝梅芬／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午11點到大寮包公廟祈福，也向居民拱手祝福，大寮附近近百名居民自製歡迎標語。記者謝梅芬／攝影
高雄市長韓國瑜今天上午11點到大寮包公廟祈福，大寮附近近百名居民自製歡迎標語，大喊市長加油。韓國瑜在祈福之後，也不忘提醒市民防疫重要，要勤洗手、多戴口罩，量體溫，提醒門把手、鞋底、電梯按鍵、手機及電視按鍵都要經常消毒。

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