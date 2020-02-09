下周向登革熱宣戰 韓國瑜：三民區是防治重點
高雄市長韓國瑜今天表示，今年暖冬，下周開始，要正式對登革熱宣戰，並要把過去登革熱病例多的三民區，變成消滅登革熱的示範區。他並強調，今年2020年，要比任何一年都更團結，盼各位回到工作崗位，開始衝刺經濟及做好防疫。
韓國瑜上午到苓雅區聖公媽廟參拜祈福，他致詞時說，聖公媽廟一直是苓雅區重要信仰中心，也感謝廟方幫助弱勢族群，一個社會能和諧美好，就是有熱心團體在默默幫助大家。
韓國瑜說，今年開始，大家心情都不太快樂，因為防疫的問題，從過年開始，大家都很鬱卒，沒有一個新年過得心理壓力這麼大，此外，經濟的問題，也讓大家很煩惱，不知今年2020台灣經濟到底是好還是壞，「所以今年2020年，比任何時刻我們都更要團結，各行各業、百工百業，讓我們一起團結努力」。
韓國瑜並表示，從下周開始，要正式對登革熱宣戰，所有市府所做的工作，都是把民眾的健康、安全、經濟、教育、治安放在第一位；今年是暖冬，身為市長，他知道暖冬，登革熱疫情就會開始猖獗，所以下周起，要開始對登革熱宣戰。
他說，今年三民區會是第一個要全面反登革熱的重點，「一定要把三民區，每次登革熱發生地點比例這麼高的三民區，反過來做為示範，如何消滅登革熱」，市府能做的工作，絕對會捏得很緊，不敢放鬆，也希望所有市民一起努力。
韓國瑜強調，「今年比任何一年都更要團結」，昨元宵已過，希望各位回到工作崗位，開始全力衝經濟，並把防疫工作做好，多戴口罩、多洗手、多消毒；要讓所有觀光客來高雄都覺得非常快樂，要努力生產，把高雄產品賣出去，讓人家覺得高雄的東西很好，如果這樣，高雄一樣會很成功。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言