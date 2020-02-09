Hello Kitty音樂會延期 屏東藝文展演館防疫大作戰
武漢新冠肺炎疫情全球蔓延，連帶影響國際表演團隊巡演；屏東演藝廳原訂2月22日演出「日本Hello Kitty蝴蝶結王國互動古典音樂會」，將延期至3月28日，即日起至3月2日受理退票；縣府文化處所屬各展演館舍也同步量體溫、戴口罩、手部消毒等防疫措施，籲請民眾配合。
縣府文化處說，日本三麗鷗官方授權首度來台巡演的「Hello Kitty蝴蝶結王國互動古典音樂會」，原訂2月22日於屏東演藝廳演出2場，決定延期至3月28日下午和晚上演出；相關資訊公布在「屏東演藝廳」粉絲專頁及官網，已購票的觀眾，即日起至3月2日前可辦理退票，經由兩廳院售票系統購票，現金購票者全額退現，刷卡購票者全額刷退。
文化處長吳明榮說，屏東演藝廳春季表演節目除日本Hello Kitty音樂會，其餘節目皆照常演出；屏東藝術館自2月1日起至12月底休館整建，其他文化館舍包括屏東演武場、屏東戲曲故事館、勝利星村的大樹冊店、青島玖柒等，即日起加強防疫，民眾進入上述展演場所之前皆須配合量體溫、手部消毒或自備口罩。若體溫量測額溫高於37度或耳溫高於38度，或有咳嗽、發燒等情形請勿入館，以維護自身及他人健康安全。
文化處表示，勝利星村「花現鼠光」燈節活動今天下午3時至9時，街角市集及街頭藝人表演、小P孩提燈發送照常舉行，原訂8日晚間7時的猜燈謎聯歡之夜則取消。
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