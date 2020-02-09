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高雄汰換老舊冷氣及冰箱補助3000元 後天截止

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
高雄市政府鼓勵民眾汰換老舊冷氣及冰箱為能源效率1或2級產品，每台最多補助3000元，從去年9月16日公告收件起，民眾申請踴躍，因補助經費有限，將依申請順序受理，2月11日臨櫃下午5點截止收件，掛號信函寄送者以2月11日郵戳為憑。記者謝梅芬／攝影

高雄市政府鼓勵民眾汰換老舊冷氣及冰箱為能源效率1或2級產品，每台最多補助3000元，從去年9月16日公告收件起，民眾申請踴躍，因補助經費有限，將依申請順序受理，2月11日臨櫃下午5點截止收件，掛號信函寄送者以2月11日郵戳為憑，逾期不予受理，經發局叮嚀欲申請補助汰換節能冷氣及冰箱的民眾把握時間提出。

高雄市經發局表示，高雄市政府與經濟部合作辦理「縣市共推住商節電計畫」，3年投入6億元經費，鼓勵市民商家響應節電，有關補助住宅汰換節能冷氣及冰箱，今年是第3期最後一年，自開辦收件起，迄今已受理約4萬件，申請金額逾1億4200萬元，這次補助民眾汰換冷氣及冰箱總經費為1億5300萬元，因經費即將用罄，經發局再次叮嚀，目前仍持續受理民眾汰換冷氣及冰箱節能家電補助，請欲申請補助的民眾把握機會提出。

另外，也針對服務業、集合式住宅等汰換老舊照明燈具、冷氣的補助尚有經費，呼籲服務業、集合式住宅及辦公大樓踴躍提出申請。

經發局說，詳細補助資訊可親自到高雄市政府四維行政中心2樓「高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫專案辦公室」詢問，或到經發局「省電A咖官網http://khep.kcg.gov.tw/」查詢相關內容及尚可申請補助款額度。

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