接受方舟就業輔導 阿嘉擺脫「魯蛇」人生翻轉

52歲阿嘉曾因精神方面的障礙，住院達20多年，他自述自己就像是個「廢人」，直到民國94年在高雄方舟就業服務協會接受職業訓練後，如今已能正常工作，生活穩定，今天他獲頒發「績優勞工」獎項，喜出望外，協會社工看到他能翻轉人生，覺得相當不可置信。

高雄市方舟就業服務協會創設屆滿5周年，感恩禮拜上頒獎表揚多名接受輔導並穩定就業的身障者及街友，獲獎者從勞工局訓練就業中心主任楊茹憶及博愛職業技能訓練中心主任許坤發手中拿到「績優勞工」的獎狀，感動滿懷。

「阿嘉」是獲獎者中最特別的一位，他在高中是名學霸，後來當職業軍人，之後因受精神方面的障礙困擾，住進醫院治療長達20年，目前靠服藥控制。

民國94年，阿嘉轉介到高雄市方舟就業服協會接受職訓，社工都覺得是項「不可能的任務」，協會費心媒合他先到資源回收廠當拆解工，但他因為罹病的緣故，無法長時間工作，為此協會還向雇主爭取讓他一天只上工4小時，等到逐漸調整適應，再慢慢增加工時到6小時，後來他做上手，自己向老闆爭取上工8小時，生活趨於穩定。

方舟協會理事長王姿琦感動地說，實在很難想像，阿嘉能進步那麼大，後來他甚至靠自己，找到一份清潔工作。

阿嘉第一次領到薪水時，告訴社工，心裡很「爽」，因為自己不必再向家人要錢，看人臉色。

方舟就業服務協會成立五年多來，服務近千個家庭，也提供696個特殊就業服務，其中有358個成功就業，生活持續穩定。目前協會服務範圍，除高雄市區外，更遠及偏鄉甲仙、六龜區寶來等地，也擴及到屏東地區。

「留一口飯給努力想生存下來的人」王姿琦有感而發地說，不少像阿嘉這樣的弱勢者，在污名化的生活環境當中，被視為廢人，其實他們只是缺乏機會。