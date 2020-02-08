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春季限定！金門嫩海帶開賣 民眾搶購嘗鮮

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水試所輔導民眾養殖海帶有成，養殖戶楊思騰展示最近豐收的嫩海帶。記者蔡家蓁／攝影

金門縣水試所近年來協助民眾推廣漁業養殖有成，繼前陣子的紫菜外，近期又輔導民眾養殖海帶，今年海帶盛產，養殖戶楊思騰表示，第一波共採收600多斤海帶芽，1斤只賣150元，比市場便宜很多，首日吸引超過300多人到場購買，除了今明兩天販售外，二月十五日、十六日還有兩天，歡迎民眾踴躍訂購嘗鮮。

海帶為大型冷水性海藻，長度可達6公尺，寬約20~50公分，生長在深約2~3公尺、水溫低於15°C以下之冷水海域的環境中，適合生長在冷水域的環境中。主要產於日本和南韓北部及中國東北部的寒帶海域，除了天然生長於岩石上，也有以繩索或竹材進行人工養殖。

台灣因水溫過高，並不適合海帶養殖，金門海域環境優良，不同於市面上進口的發泡海帶，目前全國只有金門的海域有在養殖，也是國內唯一有大量生產「新鮮海帶」的區域。

今年30多歲的楊思騰表示，他本來主業是釣魚，在去年決定投入海帶養殖，這是他首次嘗試，在今年年初放置海帶苗，不過海帶的生長狀況相當好，而且十分茂盛，為了讓海帶有更好的生長，此次先行採收部分嫩海帶販售，預計約6百至8百斤左右。

不同於以往較大片的海帶，這次楊思騰販售的是海帶芽，體型小且薄嫩，他說很適合老人家與小孩，所以開放預購以來，已有400人打電話預購，今天一整天下來有將近300人到場取貨或購買，歡迎喜愛海帶的民眾踴躍訂購，訂購電話0900-613946。

楊思騰也說，首次投入海帶養殖就發現產量很不錯，後續4月上市的海帶預估可以到12噸左右，楊思騰表示，若後續的產量與銷售成績不錯，未來考慮擴大養殖。

金門縣水試所表示，歷年來，該所販售的海帶，都是葉片厚而長度較長，此次販售的是嫩海帶，葉片薄而短。記者蔡家蓁／攝影
海帶養殖戶楊思騰說，今年的海帶很茂盛，他日前前往採收，也嚇了一跳。圖／楊思騰提供
金門海帶養殖戶楊思騰表示，金門的海域水質清澈，所以海帶養殖不需投料，就長得很茂盛。圖／楊思騰提供

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