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克服疫情的阻礙 高雄蜜棗與木瓜與蓮霧出口大陸

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
克服大陸疫情阻礙，高雄市農業局明天將裝櫃蓮霧等高雄當季水果運往大陸廣州與深圳與江蘇等批發市場與超市。圖／高雄市農業局提供

農曆正月是高雄農產品蜜棗、蜜風鈴蓮霧、鳳梨等農產品持續出口大陸的旺季，雖然新冠肺炎疫情升溫，最近在高雄市府農業局與貿易商一同努力下高雄農產品將持續出口大陸，今天將裝櫃蓮霧370箱、蜜棗370箱及木瓜260箱，總計6公噸的高雄當季水果運往大陸廣州與深圳與江蘇等批發市場與超市。

高雄市政府農業局與貿易商合作，努力克服疫情對兩岸貿易與大陸內陸輸運的影響，這一批批高雄水果預計送往廣州、上海及瀋陽等地批發市場，在深圳沃爾瑪及江蘇文峰超市體系上架，雖然疫情嚴峻，高雄市政府仍然努力實現讓中國大陸市場沿海各大城市消費者能有機會選擇高雄水果，當季盛產的高雄蜜棗、蜜風鈴蓮霧與日陞木瓜。

此外，2月7日也有一批高雄蓮霧、蜜棗、鳳梨及木瓜等果品共1.3公噸空運前往香港，讓中國及香港的民眾都有機會品嘗台灣冬季水果的新鮮好滋味。

高雄市農業局長吳芳銘表示，中港澳是台灣重要的農業貿易出口市場，高雄所生產的鳳梨、蓮霧及木瓜都是極具優勢的果品，不論是蜜風鈴蓮霧或是蜜棗都是中國大陸相當搶手的送禮首選，高雄的木瓜因甜度高、風味獨特，深受中港澳民眾的喜愛。

吳芳銘強調，未來仍持續耕耘中國大陸市場，從批發市場、大型賣場到精品或超市，將高雄的各項優質水果推廣給中國大陸各城市的不同消費客群，為高雄農民尋找穩定可成長的外銷藍海。

克服大陸疫情阻礙，高雄市農業局明天將裝櫃蓮霧等高雄當季水果運往大陸廣州與深圳與江蘇等批發市場與超市。圖／高雄市農業局提供
克服大陸疫情阻礙，高雄市農業局明天將裝櫃蓮霧等高雄當季水果運往大陸廣州與深圳與江蘇等批發市場與超市。圖／高雄市農業局提供

高雄市 疫情
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