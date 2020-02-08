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旅遊淡季加武漢肺炎 金門景點特產店等嘸人

中央社 / 金門縣8日電

冬天原本就是金門的旅遊淡季，武漢肺炎推波助瀾，以觀光立縣的金門今年冬天更難過。觀光景點沒人氣、特產店空蕩蕩。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，從陸客減少到小三通航班大幅縮減，大陸委員會更在昨天宣布10日起關閉小三通客運；金門大街小巷，觀光客和自由行旅客趴趴走的畫面已不復見。

金寧鄉民宿主人洪小姐說，武漢肺炎爆發以來，根本沒有旅客前來，她和其他業者完全沒有收人，大家每天各自關在家裡，沒事找事做。她說，10日起小三通一關，金門要真正成為「孤島」了。

在湖下古厝經營民宿的許小姐說，之前遠航無預警停飛，多位馬拉松跑友取消訂單，她都要抓狂了；接著是武漢肺炎肆虐，從農曆春節到3月都沒有客人，她等於坐吃山空了。

住上后垵的陸配戴小姐，春節期間從廈門回來後主動居家檢疫14天，哪都去不了。她很慶幸自己遵守規定，也讓她有時間可以做平常無法做的事。不過，她希望縣府可以提供專人採買服務，幫助居家檢疫者採購必需品。

無論是金門地標或是著名景點，無不冷冷清清，乏人問津。一輛輛大型遊覽車幾乎盤據整個浯江北堤路旁邊停車格，運將叫苦連天，老闆也無計可施。

金門縣旅行公會理事長林永標無奈地說，疫情來勢勢洶洶，景點、特產店幾乎都沒人，這是沒有辦法的事，只有共體時艱，未來沒人能確定。

不管是販售貢糖、牛肉乾、高粱酒還是菜刀，金門所有知名特產店，以及碼頭的免稅商店，偌大的賣場難得見到客人上門，顯得十分空蕩。

人們常說，冬天到了，春天還會遠嗎？金門民眾和各行各業業者，引頸企盼屬於金門的春天早日降臨。

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