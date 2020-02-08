春藝草地音樂會《馴龍高手1》 高市交現場演奏配樂

高雄春天藝術節草地音樂會形式深受闔家歡迎，3月14、15日晚上7點推出動畫電影《馴龍高手》第1集，開放售票。全版電影透過高畫質巨型螢幕呈現，由指揮楊智欽領軍高雄市交響樂團現場演奏。

電影故事內容改編自葛蕾熙達·柯維爾於2003年所作的同名童書「如何馴服你的龍」，描述在虛構的維京世界裡，維京島族人長年來努力對抗龍群的襲擊，並致力成為屠龍高手。主角少年「小嗝嗝Hiccup」原本個性懦弱，但一反傳統與兇猛的龍、最難被收服的「沒牙」，成為最知心的好搭檔，一起並肩作戰解救他們各自世界裡的夥伴。小嗝嗝發現殺龍並無法解決問題，藉此建立族人們與龍的交流，讓大家相信只有馴服與雙方和平共存才能長久生活。

高雄市文化局表示，許多觀眾只要提到《馴龍高手》，腦海馬上會浮現木管旋律與軍鼓隆隆聲，小嗝嗝與沒牙乘風飛翔的身影也隨音樂衝破雲端。電影配樂大師、來自英國的作曲家約翰包威爾，巧妙揉合蘇格蘭與愛爾蘭維京民族的音樂元素，打造出史詩氣魄、輝煌豪情的音樂配樂。獲國際電影音樂評論協會頒發最佳動畫電影原創音樂、年度最佳動畫配樂獎等。