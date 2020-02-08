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六龜蓮霧過度依賴大陸市場 埋下不可預知風險

聯合報 / 記者王昭月謝梅芬／高雄即時報導
高雄六龜區主推的「南果美眉」品牌，相繼推出巴掌香水、黑糖芭比及紫蜜、蜜風鈴等風味各異的蓮霧，但因對大陸市場依賴性偏高，也埋下不可預知的風險。圖／高雄市農業局提供

六龜是高雄蓮霧大宗產地，去年外銷成長率在高雄果品中搶第一！除大陸外，也銷往星馬及加拿大等地，不過今年開春碰上寒流及武漢疫情，大陸訂單一度中止，讓農友很憂心，這也凸顯六龜蓮霧對大陸市場的依賴性，埋下不可預知的風險。高雄市農業局已作調控，盼透過高雄首選的電商平台，拉高內銷占比，分散風險。

據高雄市農業局統計，去年高雄蓮霧外銷量678公噸，較107年度的183公噸成長270%，今年外銷量依然強勁，光元月份蓮霧已外銷達210公噸。不過今年新春受到武漢疫情影響，大陸貿易商中止出貨，至2月5日才恢復供貨。

高雄六龜區蓮霧近年外銷量雖持續成長，但出口地仍以大陸為大宗，市場依賴性偏高，這陣子武漢爆發疫情，廈門轉口業務停擺，台灣外銷的農漁產品即連帶受影響，後勢無可預期。

高雄市農業局長吳芳銘表示，農業局會持續拓展其他市場，也會與農委會防檢局等單位進一步合作，透過貿易及檢疫的談判，打開其他市場通路。他同時呼籲，國人能多透過「高雄首選」電商平台，大賣場及超市等通路，購買高雄優質農產品。

高雄年後首批蓮霧，在產地與貿易商共同努力下，2月5日已恢復出貨到大陸，農業局表示，目前新加坡與馬來西亞也向六龜農會追加 650箱，共3120公斤，預訂2月14日及15日裝櫃，「春節後三周，高雄蓮霧可望能外銷星馬達50公噸」。

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