屏東熱帶農業博覽會閉幕前 第100萬入園主誕生
屏東熱帶農業博覽會明天閉幕，今天迎接第100萬人次的入園幸運兒，來自高雄市的陳小姐獲得價值新台幣近萬元的飯店住宿券及屏東農特產，直說「超開心」。
屏東熱帶農業博覽會近5年來因為有彩繪稻田，每年都吸引上百萬人次參觀，去年入園139萬人次，這次過年碰上武漢肺炎疫情，入園人數雖減少，不過，自1月18日開幕至今，入園人次在閉幕前一天突破百萬人入園；屏東縣府表示，初一至初五春節假期有65萬人次入園，初三單日高達19萬人次入園。
縣府今天上午10時一開園，就用碼表開始統計人數，來自高雄的陳小姐在上午11時10分入園，幸運成為第100萬人次得主，縣府以Open小將人偶歡迎，農業處長黃國榮當場贈送抱枕毯、飯店住宿券、農特產品禮盒，價值約1萬元。
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