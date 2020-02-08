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大林蒲遷村居民訴求與行政院有落差 高市籲中央研議

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
經濟部委託高雄市政府辦理的大林蒲遷村作業，高雄市政府上周召開跨局處協調工作會議，商討各項工作進度、處理原則及相關配合事宜。居民提的5大主要訴求，仍與行政院去年10月核定計畫有所落差，高雄市政府昨天再度發函行政院 ，籲請中央經濟部研議，盡力爭取並維護居民權益。圖／高雄市都發局提供

經濟部委託高雄市政府辦理的大林蒲遷村作業，高雄市政府上周召開跨局處協調工作會議，商討各項工作進度、處理原則及相關配合事宜。對於大林蒲居民於歷次座談說明會中，所提的5大主要訴求，目前還仍與行政院去年10月核定計畫有所落差，市府昨天再度發函行政院 ，籲請中央經濟部研議，盡力爭取並維護居民權益。

高雄市府都發局長林裕益表示，大林蒲遷村是因應經濟部「新材料循環產業園區申請設置計畫」用地需要。遷村範圍廣達124公頃，居民人口約2萬人，規模是台灣歷來最大，工作十分艱鉅。

高雄市都發局說，為順利推動大林蒲遷村，高雄市長韓國瑜已指示成立「大林蒲遷村專案辦公室」，由副市長李四川擔任召集人，原則每季至少開會一次，協調各項工作推動事宜。

林裕益說，去（2019）年10月8日行政院核定經濟部「新材料循環產業園區設置計畫」後，市府專案辦公室邀經濟部、工業局及小港區沿海6里里長及轄區議員，召開「經濟部委託高雄市政府代辦大林蒲遷村工作」先期協商說明會，聽取地方居民意見。

與會代表提出5大主要訴求，仍與行政院核定計畫內容有落差，未有具體共識，還有待中央研議因應。

大林蒲居民5大主要訴求，包括：

一、應以優於徵收的條件，補償居民財產損失，保證居民不因遷村而負債。

二、「全部私有土地」都應一坪換一坪，不能僅侷限住商土地。

三、小面積土地換地後，無法單獨興建住宅，政府應以成本價開放購地。

四、以造鎮方式，興建透天厝供居民入住，不接受集合住宅。

五、鳳鳴里17鄰（山邊路）住戶，一併納入本案遷村範圍。

高雄市都發局表示，大林蒲居民所提的5大主要訴求，期待與行政院核定計畫有落差，也已超出市府接受中央委託的權限。高雄市都發局昨天依跨局處協調工作會議決議，行文籲請中央經濟部研議，盡力爭取並維護居民權益。

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