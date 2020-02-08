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六龜「蜜風鈴」蓮霧果實碩大 一手無法掌握！

聯合報 / 記者王昭月謝梅芬／高雄即時報導
高雄六龜區生產的「蜜風鈴」蓮霧，果實碩大，一手無法掌握，是高雄蓮霧外銷大陸的主力。記者王昭月／攝影

屏東「黑珍珠」蓮霧打響名號後，高雄六龜區也以「黑鑽石」蓮霧站穩市場。近年六龜農會更進行「南果美眉」品牌註冊，相繼推出巴掌香水、黑糖芭比、紫蜜及蜜風鈴等蓮霧品項，宛如蓮霧界丰姿綽約的美人，其中外表紅通通，果實碩大的「蜜風鈴」，約三分之二果品都外銷大陸，業績長紅。

果肉脆甜多汁、富含維他命C、鐵、鈣等營養成分的蓮霧，原產於馬來西及安曼群島，台灣引到高、屏兩地種植，經不斷技術改良，發揚光大。

高雄六龜區蓮霧栽種面積約600公頃，分佈於新寮、新興、新威、荖濃、文武、中興、興龍等村，民國76年開始試種推廣「黑鑽石」蓮霧打開市場，91年進行「南果美眉」品牌註冊，知名度廣開。

高雄市農業局長吳芳銘表示，六龜區有荖濃溪沖積扇的沃土，加上日夜溫差大，造就蓮霧絕佳的生產要件，農會栽種的蓮霧品項多元，像外觀像子彈、砲彈的「巴掌香水」蓮霧，個頭大一點，口感非常好。「黑糖芭比」有「蓮霧界LV」稱譽，極適合當伴手禮。

國內較少聽到的「蜜風鈴」，又稱「纖細美人」，色澤鮮艷香甜多汁，果實碩大，一掌難以掌握，目前是外銷大陸的強項。

六龜區約於10年前開始栽培蜜風鈴，這種霧顏色深紅，外型如風鈴，六龜農會總幹事邱蘭英說，蜜風鈴耐寒，田間容易管理，產量也多，尤其色澤鮮麗，紅通通的，大陸人很對味，接受度高，近年陸方一直有下單，六龜區目前種植面積達430幾公頃，三分之二都銷大陸。

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