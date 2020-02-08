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屏東熱帶農業博覽會今破百萬 明天最後一天搶入園

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
屏東熱帶農業博覽會今破百萬人次，明天是活動最後一天。圖／屏東縣政府提供

屏東熱帶農業博覽會在1月18日開園後，今天上午迎接第100萬幸運兒入園，來自高雄的陳小姐和蘇先生幸運成為今年的百萬入園遊客，屏東縣政府特別準備了住宿券、農特產品等豐盛見面禮贈送，讓遊客直呼太幸運了。

屏東縣長潘孟安上任後即恢復舉辦的熱帶農業博覽會，今年進入第6年，2018年曾經創下182萬人次的入園紀錄，去年只舉行20天，也吸引了134萬人次，今年自1月18日開幕至今，至今天才突破百萬人潮，明天是活動最後一天。

縣府統計初一至初五春節假期就有65萬人次入園，初三單日更高達19萬人次入園，農業處長黃國榮表示，今年受疫情及天氣影響，入園人次雖然減少，但是好評度提升，顯示熱博已逐年辦出質感。

未來縣府還計畫投入1億6千萬元在園區內興建常設的物產館，預計今年活動結束後就會開始動工，讓熱博園區的內容愈來愈充實。

屏東熱帶農業博覽會是以大型地景藝術及自然田園體驗為號召，融合農林漁畜產業，樂活形象深獲遊客喜愛，今年活動至2月9日止。

屏東熱帶農業博覽會今破百萬人次，明天是活動最後一天。圖／屏東縣政府提供

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