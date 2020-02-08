金關帝擲筊大賽！ 男子連擲8聖筊捧回2兩黃金關帝像

高雄鳳山赤山文衡殿今年用二兩重黃金打造「金關帝」神像，舉辦擲筊大賽，今天由信眾楊啟專連擲8個聖筊獨占鰲頭，開心捧回「金關帝」。文衡殿董事長錢俊暤宣布明年再擴大舉辦金關帝擲筊大戰，歡迎民眾再來挑戰。

鳳山赤山文衡殿有400多年歷史，這次舉辦的黃金 「金關帝」神像，有近千人報名擲筊挑戰，從去年12月26日開賽，獲得3個聖筊杯才能參加決賽，共有128人晉級決賽。今天上午決賽吸引許多信眾，爭看誰是黃金神像得主？決賽以連續最多聖筊者為優勝，第一名獨得二兩重純金999.9「金聖帝」一座，市價約10至12萬元。

在PK擲筊決賽過程中，參加者都先膜拜關帝聖君，希望能獲得神明青睞。文衡殿總幹事楊世忠鼓勵參賽者保持平常心，心誠則靈，眾生機會都平等，一切看擲筊多少論輸贏。