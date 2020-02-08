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屏東歸來鐵道二手市集吸萬人 歸來人喊出「成功歸來」

聯合報 / 記者翁禎霞／屏東縣即時報導
歸來鐵道二手市集今天吸引近萬人潮，讓歸來人興奮喊出「賺錢歸來」。記者翁禎霞／翻攝

台鐵「永保安康」套票今天又捲土重來開賣，屏東歸來站也曾和台鐵合作推出「成功歸來」，歸來社區今天推出鐵道二手市集，號召社區青年擺攤，沒有想到吸引近萬人參與，社區理事長吳漢霖表示，在地方創生的概念之下，社區希望連結青年力量，讓「歸來」更具意義，以前是「成功歸來」，未來還要「屏東歸來」、「幸福歸來」，為歸來打開知名度。

屏東市歸來部落位於市郊，包括歸心、湖南及湖西等3里，人口約4500人，過去「歸來三寶」─青葱、牛蒡及豆薯十分有名，社區理事長吳漢霖表示，近年社區也面臨人口老化、減少等問題，為了號召青年返鄉，社區成立青年工作隊，目前已有30多人參加。

今天歸來社區結合青年力量推出歸來鐵道二手市集，以200個攤位排滿歸來鐵路廊道，從上午11點開賣以來，吸引眾多民眾前往，不少社區的小資男、小資女紛紛拿出壓箱寶力挺，社區理事長吳漢霖看到滿滿的人潮說「這正是地方創生的力量」。這項二手市集預計到今天下午5時結束。

另外，除了市集吸睛，台鐵歸來站也頗受注目，歸來是屏東站之後的小站，雖然出入旅客不多，但是站名特殊，前幾年台鐵特色車票熱賣，由台中成功到屏東歸來的「成功歸來」車票，就曾造成風潮，今天台鐵又重新開賣「永保安康」的套票，讓歸來居民也跟著喊出「屏東歸來」、「幸福歸來」、「賺錢歸來」，希望未來歸來站能因社區力量重新擦亮招牌。

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