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高雄敬神祭祖紙錢集中燒 127噸集中燒化減空汙
春節期間也是南部冬季空品不良好發期間，為兼顧民間祭祖、祭拜天公生等重要文化傳統，及維護空氣品質的需求，高雄市環保局舉辦農曆春節祭祖暨天公生慶典紙錢集中燒活動，今年春節共計收運127.34公噸，統一送集中燒化，減少空氣汙染。
高雄市環保局感謝市民配合，以及各寺廟與納骨塔的協助，農曆春節期間收運紙錢數量，由100年的38公噸增加至今年的127.34公噸。統計本次活動紙錢集中量約可削減TSP總懸浮微粒449.5公斤、PM10懸浮微粒約397.3公斤、PM2.5細懸浮微粒約310.7公斤。
環保局空噪科表示，今年還有清明節、中元普渡時的紙錢集中燒活動，希望民眾都能參加，配合中央「尊重宗教信仰、少香少金少炮、達成照顧民眾及信眾健康目標」的「1尊、3少、1目標」。民眾也可以將購買紙錢的費用，透過四大超商7-11、全家、萊爾富及OK便利商店，投入環保局的「以功代金」活動，讓「捐款做功德」替代原有的「實體紙錢焚燒」，除了可幫助創世、家扶、善牧、喜憨兒等23家社福團體，並維護高雄市的空氣品質。
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