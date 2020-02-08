高雄敬神祭祖紙錢集中燒 127噸集中燒化減空汙

春節期間也是南部冬季空品不良好發期間，為兼顧民間祭祖、祭拜天公生等重要文化傳統，及維護空氣品質的需求，高雄市環保局舉辦農曆春節祭祖暨天公生慶典紙錢集中燒活動，今年春節共計收運127.34公噸，統一送集中燒化，減少空氣汙染。

高雄市環保局感謝市民配合，以及各寺廟與納骨塔的協助，農曆春節期間收運紙錢數量，由100年的38公噸增加至今年的127.34公噸。統計本次活動紙錢集中量約可削減TSP總懸浮微粒449.5公斤、PM10懸浮微粒約397.3公斤、PM2.5細懸浮微粒約310.7公斤。