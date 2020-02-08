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財神熱舞快閃宣導反毒 高市毒防局元宵前夕出招
高雄市毒品防制局趁今天元宵節前夕，昨晚在高雄燈會以快閃行動，裝扮財神踩街及熱舞，吸引賞燈民眾圍觀，並以快問快答互動方式，讓民眾加入毒防局的防毒宣導活動。
高雄燈會湧入人潮，高雄市毒防局認為是宣傳毒品防制觀念的良好時機，除了在燈會設攤，趁今天元宵節，昨晚才在燈會街頭，以財神熱舞快閃、踩街，吸引民眾駐足。毒防局長阮清陽並以互動問答方式，宣導防毒重要性，傳達毒防觀念。
毒防局表示，新興毒品偽裝成不易辨識的日常食品，如毒品咖啡包、糖果，呼籲民眾出入娛樂場所應注意自我防護，做好「三不三要」原則；不接受來路不明或免費試用菸、即溶包或飲料、不涉足是非場所、不食用事先開封的飲料或令飲料離開視線；「三要」則是要關心家人及朋友是否有染毒徵兆、要告知家人參與活動地點及時間，若發現異常暈眩要適時求助，同時儘快離開現場，避免受毒品的危害。
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