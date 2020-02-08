財神熱舞快閃宣導反毒 高市毒防局元宵前夕出招

高雄市毒品防制局趁今天元宵節前夕，昨晚在高雄燈會以快閃行動，裝扮財神踩街及熱舞，吸引賞燈民眾圍觀，並以快問快答互動方式，讓民眾加入毒防局的防毒宣導活動。

高雄燈會湧入人潮，高雄市毒防局認為是宣傳毒品防制觀念的良好時機，除了在燈會設攤，趁今天元宵節，昨晚才在燈會街頭，以財神熱舞快閃、踩街，吸引民眾駐足。毒防局長阮清陽並以互動問答方式，宣導防毒重要性，傳達毒防觀念。