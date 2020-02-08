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衛武營變身巨大舞蹈場域 每月第一個周三晚大家來跳舞
衛武營國家文化藝術中心推出「武營來跳舞」系列活動，於每月的第一個周三晚間7點半到9點，在靠近歌劇院西側票口的榕樹廣場西側舉行。二月到六月的主題分別為街舞、常民舞蹈、國標舞、即興舞蹈、全民共舞，邀民眾一起來暢快跳舞。
衛武營表示，「武營來跳舞」是節目品牌計畫「台灣舞蹈平台」的策畫活動之一，希望透過此系列活動，讓眾人可以很輕鬆的加入，並且讓「來衛武營跳舞、觀舞」這件事，成為生活的日常，進而讓舞蹈成為生活的一部分。透過舞蹈讓每個人更認識自己，無論是少年或成人都可以透過舞動重新思考，並建立對自己身體的掌握度和自信。
二月的第一場是邀舞者胡宗翰，教民眾跳locking，這種舞是funk dance和街舞中的一種舞風，跟嘻哈也有關。大人小孩一起跳舞，沒有基礎的民眾也跳的很愉快。
接下來「武營來跳舞」活動，3月4日是「常民舞蹈-身體的自由」；4月1日是國標舞；5月6日為即興舞蹈；6月3日是全民共舞。更多武營來跳舞資訊，可上www.npac-weiwuying.org查詢 。
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