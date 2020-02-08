屏東部分元宵晚會活動取消 白天仍可逛眷村玩市集

今天就是元宵節，今年受防疫影響，屏東地區部分燈謎晚會因此延期或取消，由屏東縣議員李世斌與屏東市大連社區合辦的鬧元宵活動，原訂今晚舉行，不過為了防疫已延期至2月28日舉行，另外勝利星村今晚原本也有元宵晚會及煮湯圓活動，也因防疫取消，戶外市集及志工導覽則照常舉行。

依國人的傳統習俗，春節是要從除夕一路過到元宵節，每年元宵節活動一向是過年的另一波高潮，不過今年受防疫影響，部分地區的元宵節活動因考量人潮聚集不得不延期或取消。

屏東縣議員李世斌服務處與大連社區合辦的鬧元宵活動，已連續舉辦十多年，今年因應防疫，活動延至2月28日下午2時至晚上9時，在屏東市瑞光公園（玩光路與豐連街路口）舉行。

還有頗受遊客歡迎的屏東市勝利星村創意生活園區相關活動，今晚原本也有元宵燈謎晚會及煮湯圓活動，因考量人潮聚集，決定取消，不過市集等戶外活動仍照常舉行，民眾可把握元宵前的最後周末，到屏東市眷村（勝利星村）逛逛。