夫妻同農打造友善耕作環境 工作就像談戀愛

念幼保科系出生的魏翌芳，畢業後一直都在幼兒園、補習班、安親班工作，嫁入高雄美濃農家原本維持著幼教老師的工作，但自從三、四年前農村開始出現缺工問題，農場人手不足的現象更加劇，她看到先生工作辛苦，決定辭去教職工作全心投入農作，成為專職農婦。魏翌芳原以為會適應不良，但後來發現，教育工作面對的是人，問題複雜、壓力很大，務農面對的是植物，雖然單調卻也單純，感受到「當工作變成樂趣時，生活就是享受。」

魏翌芳的先生吳錦尚是農二代，10年前返鄉接下家裡的農地，除了改種哈密瓜和玉女番茄，另外租了1公頃多的農地種橙蜜香番茄、水稻和紅豆，剛開始先生一人單兵作業，從栽種到銷售，校長兼撞鐘，每天忙到半夜，但小番茄市場需求愈來愈大，因為人力的不足嚴重影響出貨速度，顧客常常要等一個月才能收到貨，眼見這樣下去訂單遲早跑光，魏翌芳趕緊辭職回家幫忙，先生負責田間施肥、用藥、解決病蟲害，她負責整枝、整蔓、採收。

這兩年來，夫妻倆分別加入高雄型農的行列，當初報名培訓班是因為一般的農業課程都偏重在生產技術，重點都放在如何把農產品的品質做到最好，高雄市政府農業局在規畫型農培訓時，因為看見農民生產技術水準本來就很高，坊間的農業技術課程已經遍地開花，所以沒有再把資源浪費在技術的培訓上，反而是進一步教導農民如何把好的產品賣出去，魏翌芳兩夫妻除了學習與生財有關的農業經營、通路、行銷以及品牌的打造，更認識一群志同道合有活力的型農，讓倆人對農業未來的信心更是倍增。

魏翌芳說，橙蜜香番茄是很獨特的作物，會因施肥品牌、時間、方式的不同，可種出十個不一樣的味道，他們使用有機質肥料，讓橙蜜香皮薄肉厚、口感軟Q，又香又甜，吃的時候幾乎感覺不到果皮的存在，也曾在品質評鑑競賽中獲得優勝，讓兩夫妻信心大增，目前已擴增到1公頃的面積。

先生是美濃客家子弟，為了解安全用藥，上課外還考取農藥執照，運用水電設計的專長，自己蓋溫室，減少大自然帶來的衝擊與影響。