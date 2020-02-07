雖受疫情衝擊 高雄燈會仍達「受高度支持及熱愛」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
明華園戲劇總團7日晚間在高雄燈會藝術節演出精彩的「劍神呂洞賓」。圖／高雄市觀光局提供

高雄燈會藝術節即將在後天（9日）落幕，今晚的表演項由明華園戲劇團總團演出「劍神呂洞賓」。高雄市長韓國瑜在演出前到場致詞表示，今年高雄燈會原本預期能吸引超過300萬到500萬人次，但參觀人潮受武漢肺炎影響，雖有遺憾，開幕當天仍湧進逾15萬人次，且國際級的8場演出也都受到民眾高度支持及熱愛。

高雄燈會藝術節明（8）日晚間6點到9點30分在河東路、民生路的主舞台有國際之夜，包括法國香頌歌舞秀、拉丁森巴舞樂舞團、台灣OBOE王子蔡興國和印加樂團的表演；後天（9日）晚上7點到9點，在同樣地點的主舞台有法國白馬夜光秀、元亨寺敦煌舞和朴子電音三太子夜光秀。

這次高雄燈會藝術節遇到武漢肺炎疫情，第一線的工作人員都戴口罩，活動現場服務台備有酒精液，流動廁所也有肥皂可洗手，韓國瑜籲請民眾不需要過度慌張，要勤洗手、量體溫、戴口罩，希望大家以愉悅心情欣賞燈會精彩活動。

明華園戲劇總團今晚於高雄地院前河東路封街演出的「劍神呂洞賓」，由第一丑角陳勝在、當家花旦鄭雅升，一心劇團魅力小生孫詩珮、總團第三代青年軍文武生陳昭賢、李郁真，總團第三代青年軍小旦陳昭婷和總團藝術家族聯合演出。

明華園戲劇總團7日晚間在高雄燈會藝術節演出精彩的「劍神呂洞賓」。圖／高雄市觀光局提供

燈會 武漢肺炎 韓國瑜
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