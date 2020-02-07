高雄機場防疫升級 南二都6大醫院10日起伸援

武漢肺炎疫情延燒，高雄榮民總醫院被中央流行疫情指揮中心委任為南區主責醫院，院方今天邀集南二都6大醫院開會研議，決議10日起輪流派員赴高雄國際機場提升邊境檢疫戰力。

這項會議下午在高雄榮總召開，有高雄榮總、高雄長庚紀念醫院、高雄義大醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、台南奇美醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院等6家醫院及衛福部、疾管署等單位代表參加。

會中，決議10日將在高雄機場設採檢站，落實邊境檢疫，並由與會6家醫院排班輪流派員前往機場第一線，加強入境旅客檢疫把關。

高雄榮總內科部部主任陳垚生表示，因應武漢肺炎疫情延燒，必須加強高雄機場檢疫能量，院方配合疾管署以區域聯防概念，結合台南、高雄各大醫院協助排定醫護人力，平時輪流赴機場第一線協助檢疫，必要時調派進駐機場支援防疫工作。

高雄榮總指出，醫療團隊因應武漢肺炎疫情蔓延，已多次召開院內防疫應變會議，從嚴採取高規格感控措施，並啟動各項防疫作為，力求防疫滴水不漏，守護醫病雙方健康。