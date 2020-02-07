因應疫情 高雄五星級飯店推美食外送

因應這次的「嚴重特殊傳染性肺炎」，高雄市有五星級飯店推出美食外送，還有的飯店推出訂房「買一送一」，折算下來，單人房最低價平均每晚每人不到2000元。

高雄國賓大飯店到4月30日，推出五星美食外送服務，消費滿3000以上、車資在300元以內都可點五星料理外送，飯店將料理拍照列明菜色和價格，連結飯店網站雲端，不想出門用餐的民眾可以點菜，飯店就會把料理送到府。

漢來飯店打出「不怕不怕，即刻起，超值美味帶著走」的優惠服務，各分館推出不同的外送餐點，例如佛陀紀念館內佛館店蔬食外帶，2人份合菜900元，4人份合菜1800元；漢神巨蛋翠園餐廳有1人份到4人份套餐可點選，價位在278元到1388元之間，也有單點料理，價格從88元到680元不等。

住宿方面，各家飯店紛推優惠，國賓大飯店到3月31日的「春遊1+1更優惠」，一次訂2間或1間連住兩晚享優惠，例如精緻客房，一次訂兩間或一間連住兩晚，為3888元，等於每間或每晚為1944元，但周六和2月28日每房每晚需加價300元。